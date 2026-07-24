CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Engie (ex GDF Suez)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Engie (ex GDF Suez)-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Engie (ex GDF Suez)-Papier an diesem Tag bei 15,39 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investierten, hätten nun 6,496 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.07.2026 180,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,72 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80,07 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Engie (ex GDF Suez) belief sich jüngst auf 70,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at