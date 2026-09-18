CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Engie (ex GDF Suez)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Engie (ex GDF Suez)-Anteile betrug an diesem Tag 15,10 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert, befänden sich nun 662,427 Engie (ex GDF Suez)-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 063,86 EUR, da sich der Wert einer Engie (ex GDF Suez)-Aktie am 17.09.2026 auf 24,25 EUR belief. Damit wäre die Investition um 60,64 Prozent gestiegen.

Alle Engie (ex GDF Suez)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at