CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren verdient

Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,19 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 820,681 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.03.2026 22 453,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,36 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 124,54 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Engie (ex GDF Suez) eine Marktkapitalisierung von 69,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at