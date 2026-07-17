CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Engie (ex GDF Suez) gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Engie (ex GDF Suez)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Engie (ex GDF Suez)-Anteile bei 19,38 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 516,129 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 754,84 EUR, da sich der Wert einer Engie (ex GDF Suez)-Aktie am 16.07.2026 auf 26,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,55 Prozent erhöht.

Am Markt war Engie (ex GDF Suez) jüngst 68,71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at