Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Frühes Investment
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25.05.2026 10:03:55
CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 25.05.2016 wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,57 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 28,931 Eurofins Scientific SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (62,58 EUR), wäre das Investment nun 1 810,50 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 81,05 Prozent gleich.
Insgesamt war Eurofins Scientific SE zuletzt 10,67 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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