Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Lohnender Eurofins Scientific SE-Einstieg?
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08.06.2026 10:04:23
CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Eurofins Scientific SE-Papier an diesem Tag bei 61,44 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,628 Eurofins Scientific SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,66 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5,66 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Eurofins Scientific SE belief sich zuletzt auf 11,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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