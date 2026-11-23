Bei einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Eurofins Scientific SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Eurofins Scientific SE-Papier bei 52,70 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,898 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Eurofins Scientific SE-Papiers auf 85,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,86 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,86 Prozent angewachsen.

Der Eurofins Scientific SE-Wert an der Börse wurde auf 14,81 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at