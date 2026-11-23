Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Frühes Investment
|
23.11.2026 10:03:36
CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eurofins Scientific SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Eurofins Scientific SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Eurofins Scientific SE-Papier bei 52,70 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,898 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Eurofins Scientific SE-Papiers auf 85,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,86 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,86 Prozent angewachsen.
Der Eurofins Scientific SE-Wert an der Börse wurde auf 14,81 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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