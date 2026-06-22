CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eurofins Scientific SE-Aktie Anlegern gebracht.

Die Eurofins Scientific SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Eurofins Scientific SE-Aktie an diesem Tag bei 32,69 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Eurofins Scientific SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 305,951 Eurofins Scientific SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,52 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 19 128,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,28 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Eurofins Scientific SE zuletzt 10,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at