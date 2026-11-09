Eurofins Scientific Aktie
WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3
|Eurofins Scientific SE-Investition
|
09.11.2026 10:03:46
CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 10 Jahren eingefahren
Die Eurofins Scientific SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,75 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,543 Eurofins Scientific SE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 175,48 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Papiers am 06.11.2026 auf 88,64 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 117,55 Prozent angezogen.
Eurofins Scientific SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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