Eurofins Scientific Aktie

Eurofins Scientific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

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Langfristige Anlage 03.08.2026 10:03:45

CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Eurofins Scientific SE-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 58,88 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 169,837 Eurofins Scientific SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,16 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11 576,09 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,76 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Eurofins Scientific SE zuletzt 11,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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