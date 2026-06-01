CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Eurofins Scientific SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 58,74 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 170,242 Eurofins Scientific SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.05.2026 10 633,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,46 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,33 Prozent zugenommen.

Eurofins Scientific SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at