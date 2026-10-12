Eurofins Scientific Aktie

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WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

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Rentabler Eurofins Scientific SE-Einstieg? 12.10.2026 10:03:45

CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eurofins Scientific SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eurofins Scientific SE-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Eurofins Scientific SE-Aktie bei 40,65 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,460 Eurofins Scientific SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (77,12 EUR), wäre die Investition nun 189,74 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89,74 Prozent gesteigert.

Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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