CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eurofins Scientific SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment verdienen können.

Am 09.03.2025 wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 51,36 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investierten, hätten nun 194,704 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 64,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 573,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,74 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Eurofins Scientific SE zuletzt 11,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at