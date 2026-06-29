CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eurofins Scientific SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eurofins Scientific SE-Aktie Anlegern gebracht.

Am 29.06.2025 wurde die Eurofins Scientific SE-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,86 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investierten, hätten nun 1,643 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,31 EUR, da sich der Wert einer Eurofins Scientific SE-Aktie am 26.06.2026 auf 68,96 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 13,31 Prozent.

Eurofins Scientific SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,76 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at