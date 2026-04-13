CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Eurofins Scientific SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Eurofins Scientific SE-Anteile bei 62,46 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Eurofins Scientific SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,010 Eurofins Scientific SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 64,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 027,22 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,72 Prozent.

Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at