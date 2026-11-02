CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eurofins Scientific SE-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Eurofins Scientific SE-Papier an diesem Tag bei 104,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,954 Eurofins Scientific SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 87,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,70 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -16,30 Prozent.

Jüngst verzeichnete Eurofins Scientific SE eine Marktkapitalisierung von 15,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at