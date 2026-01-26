Eurofins Scientific Aktie

Eurofins Scientific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

Lukratives Eurofins Scientific SE-Investment? 26.01.2026 10:04:21

CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eurofins Scientific SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Eurofins Scientific SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 79,88 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 125,188 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 853,28 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Anteils am 23.01.2026 auf 70,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,47 Prozent verringert.

Insgesamt war Eurofins Scientific SE zuletzt 12,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


