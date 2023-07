CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eurofins Scientific SE-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Eurofins Scientific SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Eurofins Scientific SE-Anteile an diesem Tag bei 46,78 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 213,767 Eurofins Scientific SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Aktie auf 59,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 612,23 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,12 Prozent zugenommen.

Alle Eurofins Scientific SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at