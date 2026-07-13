Eurofins Scientific Aktie

Eurofins Scientific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJCT / ISIN: FR0014000MR3

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Frühes Investment 13.07.2026 10:04:05

CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Eurofins Scientific SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 13.07.2021 wurde das Eurofins Scientific SE-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Eurofins Scientific SE-Anteile an diesem Tag 101,84 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert, befänden sich nun 98,193 Eurofins Scientific SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.07.2026 auf 68,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 771,41 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 32,29 Prozent vermindert.

Eurofins Scientific SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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