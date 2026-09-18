Euronext NV Aktie

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WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274

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Euronext NV-Performance im Blick 18.09.2026 10:04:01

CAC 40-Wert Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronext NV von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Euronext NV-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Euronext NV-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 103,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Euronext NV-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,690 Euronext NV-Anteilen. Die gehaltenen Euronext NV-Anteile wären am 17.09.2026 1 525,19 EUR wert, da der Schlussstand 157,40 EUR betrug. Mit einer Performance von +52,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Euronext NV bezifferte sich zuletzt auf 15,61 Mrd. Euro. Euronext NV-Papiere wurden am 20.06.2014 zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Zum Börsendebüt des Euronext NV-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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