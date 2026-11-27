Euronext NV Aktie
WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274
|Euronext NV-Performance im Blick
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27.11.2026 10:03:44
CAC 40-Wert Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Euronext NV von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Euronext NV-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 132,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Euronext NV-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,758 Euronext NV-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 171,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 992,42 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 29,92 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Euronext NV belief sich jüngst auf 16,63 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Euronext NV-Papiers fand am 20.06.2014 an der Börse PAR statt. Der erste festgestellte Kurs eines Euronext NV-Anteils lag damals bei 19,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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