Euronext NV Aktie
WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274
|Profitable Euronext NV-Investition?
|
02.10.2026 10:04:08
CAC 40-Wert Euronext NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronext NV-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Euronext NV-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Euronext NV-Papier bei 125,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,794 Euronext NV-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 159,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,53 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,53 Prozent.
Euronext NV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,77 Mrd. Euro. Am 20.06.2014 fand der erste Handelstag des Euronext NV-Papiers an der Börse PAR statt. Zum Börsendebüt des Euronext NV-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!