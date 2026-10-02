CAC 40-Wert Euronext NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Euronext NV-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Euronext NV-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Euronext NV-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Euronext NV-Papier bei 125,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,794 Euronext NV-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 159,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,53 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,53 Prozent.

Euronext NV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,77 Mrd. Euro. Am 20.06.2014 fand der erste Handelstag des Euronext NV-Papiers an der Börse PAR statt. Zum Börsendebüt des Euronext NV-Papiers wurde der Erstkurs mit 19,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at