Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Hermès (Hermes International)-Anlage im Blick
|
16.03.2026 10:04:12
CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hermès (Hermes International)-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 2 509,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Hermès (Hermes International)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,040 Hermès (Hermes International)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.03.2026 auf 1 873,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,65 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 25,35 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Hermès (Hermes International) einen Börsenwert von 196,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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