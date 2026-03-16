Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Hermès Aktie

Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hermès (Hermes International)-Anlage im Blick 16.03.2026 10:04:12

CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hermès (Hermes International) gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hermès (Hermes International)-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 2 509,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Hermès (Hermes International)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,040 Hermès (Hermes International)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.03.2026 auf 1 873,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,65 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 25,35 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Hermès (Hermes International) einen Börsenwert von 196,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

mehr Nachrichten

Analysen zu Hermès (Hermes International)

mehr Analysen
17.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hermès Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Hermès Outperform Bernstein Research
13.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Hermès Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hermès (Hermes International) 1 851,50 -0,78% Hermès (Hermes International)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX in Rot -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex bewegen sich zum Wochenbeginn in der Verlustzone. Die asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen