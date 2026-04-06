CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hermès (Hermes International)-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 300,10 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Hermès (Hermes International)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,333 Hermès (Hermes International)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 555,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 667,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 455,65 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Hermès (Hermes International) eine Börsenbewertung in Höhe von 174,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at