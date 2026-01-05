CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren verdient

Hermès Aktie
Am 05.01.2021 wurde die Hermès (Hermes International)-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hermès (Hermes International)-Anteile bei 870,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,494 Hermès (Hermes International)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 183,91 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Anteils am 02.01.2026 auf 2 104,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 141,84 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 220,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
