CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hermès (Hermes International) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Hermès (Hermes International)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Hermès (Hermes International)-Aktie bei 1 983,80 EUR. Bei einem Hermès (Hermes International)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,050 Hermès (Hermes International)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79,42 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Papiers am 15.05.2026 auf 1 575,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,58 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 165,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at