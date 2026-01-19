Hermès Aktie

Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

Profitable Hermès (Hermes International)-Anlage? 19.01.2026 10:04:02

CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Hermès (Hermes International)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Hermès (Hermes International)-Papier letztlich bei 2 490,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,402 Hermès (Hermes International)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 879,52 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Anteils am 16.01.2026 auf 2 190,00 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 12,05 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Hermès (Hermes International) eine Marktkapitalisierung von 229,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

Analysen zu Hermès (Hermes International)

05.01.26 Hermès Neutral UBS AG
18.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Hermès Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Hermès (Hermes International) 2 124,00 -2,52% Hermès (Hermes International)

