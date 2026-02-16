Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Lukrative Hermès (Hermes International)-Investition?
|
16.02.2026 10:03:48
CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Hermès (Hermes International)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hermès (Hermes International)-Papier 2 839,00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,522 Hermès (Hermes International)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Hermès (Hermes International)-Aktie auf 2 147,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 562,52 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 562,52 EUR entspricht einer negativen Performance von 24,37 Prozent.
Hermès (Hermes International) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 225,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|10:58
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|08:02
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:58
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|08:02
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|10:58
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 086,00
|-2,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.