CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hermès (Hermes International)-Aktie Anlegern gebracht.

Das Hermès (Hermes International)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hermès (Hermes International)-Papier 2 839,00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,522 Hermès (Hermes International)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Hermès (Hermes International)-Aktie auf 2 147,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 562,52 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 562,52 EUR entspricht einer negativen Performance von 24,37 Prozent.

Hermès (Hermes International) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 225,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

