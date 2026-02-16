Hermès Aktie

Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

Lukrative Hermès (Hermes International)-Investition? 16.02.2026 10:03:48

CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hermès (Hermes International)-Aktie Anlegern gebracht.

Das Hermès (Hermes International)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hermès (Hermes International)-Papier 2 839,00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,522 Hermès (Hermes International)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Hermès (Hermes International)-Aktie auf 2 147,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 562,52 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 562,52 EUR entspricht einer negativen Performance von 24,37 Prozent.

Hermès (Hermes International) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 225,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

Analysen zu Hermès (Hermes International)

10:58 Hermès Equal Weight Barclays Capital
08:02 Hermès Outperform Bernstein Research
13.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Hermès Neutral UBS AG
12.02.26 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Hermès (Hermes International) 2 086,00 -2,66% Hermès (Hermes International)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

