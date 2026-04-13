Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Performance unter der Lupe
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13.04.2026 10:03:42
CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Hermès (Hermes International)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hermès (Hermes International)-Papier 2 287,00 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hat, hat nun 0,437 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 1 757,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 768,47 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,15 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 184,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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