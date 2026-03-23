CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Hermès (Hermes International)-Aktien gewesen.

Am 23.03.2023 wurde das Hermès (Hermes International)-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hermès (Hermes International)-Anteile an diesem Tag 1 801,00 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hat, hat nun 0,555 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.03.2026 919,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 656,00 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 8,05 Prozent.

Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich jüngst auf 173,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at