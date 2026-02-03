CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kering-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Kering-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Kering-Aktie an diesem Tag 243,95 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Kering-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,099 Kering-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 059,85 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 02.02.2026 auf 258,55 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5,98 Prozent.

Kering wurde am Markt mit 32,39 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at