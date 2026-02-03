Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Langfristige Anlage
|
03.02.2026 10:04:03
CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Kering-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Kering-Aktie an diesem Tag 243,95 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Kering-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,099 Kering-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 059,85 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 02.02.2026 auf 258,55 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5,98 Prozent.
Kering wurde am Markt mit 32,39 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com