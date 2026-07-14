Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Frühe Investition
|
14.07.2026 10:03:55
CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Kering-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 141,67 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,706 Kering-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176,71 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 13.07.2026 auf 250,35 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 76,71 Prozent.
Kering wurde am Markt mit 30,47 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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