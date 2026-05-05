CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kering-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Kering-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 561,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Kering-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,813 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.05.2026 gerechnet (227,25 EUR), wäre das Investment nun 4 047,92 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,52 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Kering belief sich zuletzt auf 28,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at