Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Kering-Anlage im Blick
|
28.07.2026 10:03:44
CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kering-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 531,20 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Kering-Aktie investierten, hätten nun 18,825 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 571,72 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 27.07.2026 auf 242,85 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 54,28 Prozent.
Kering wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,71 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com