Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Lohnende Kering-Investition?
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31.03.2026 10:03:49
CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Kering-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 190,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Kering-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,524 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.03.2026 gerechnet (256,50 EUR), wäre das Investment nun 134,35 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34,35 Prozent.
Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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