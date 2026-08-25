Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Rentable Kering-Investition?
|
25.08.2026 10:03:37
CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 3 Jahren verloren
Kering-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 487,60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,205 Kering-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kering-Aktie auf 255,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,55 Prozent verringert.
Der Kering-Wert an der Börse wurde auf 31,18 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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