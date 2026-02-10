Kering Aktie

Profitable Kering-Anlage? 10.02.2026 10:04:07

CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Kering-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Kering-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 559,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,873 Kering-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (259,70 EUR), wäre das Investment nun 4 641,64 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 53,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Kering eine Marktkapitalisierung von 31,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

