Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Profitable Kering-Anlage?
|
10.02.2026 10:04:07
CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Kering-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 559,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,873 Kering-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (259,70 EUR), wäre das Investment nun 4 641,64 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 53,58 Prozent.
Jüngst verzeichnete Kering eine Marktkapitalisierung von 31,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kering
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.02.26