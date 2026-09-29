CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 5 Jahren bedeutet

Am 29.09.2021 wurde die Kering-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 616,60 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Kering-Aktie investiert hat, hat nun 16,218 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 700,94 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 28.09.2026 auf 228,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62,99 Prozent verringert.

Der Marktwert von Kering betrug jüngst 27,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at