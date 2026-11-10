Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Kering-Investment
|
10.11.2026 10:03:31
CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Kering-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 310,45 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Kering-Aktie investiert hat, hat nun 32,211 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (189,08 EUR), wäre das Investment nun 6 090,51 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 39,09 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Kering zuletzt 22,95 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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