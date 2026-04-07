Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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Profitable Kering-Anlage? 07.04.2026 10:03:42

CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Kering-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Kering-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Kering-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 555,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,801 Kering-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 477,58 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 02.04.2026 auf 265,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,24 Prozent verringert.

Kering wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,52 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com

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