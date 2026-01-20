Kering Aktie

Performance unter der Lupe 20.01.2026 10:04:06

CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kering-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Kering-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 556,70 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,963 Kering-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 973,06 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 19.01.2026 auf 276,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50,27 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Kering belief sich zuletzt auf 35,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

