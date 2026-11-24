Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Kering-Anlage im Blick
|
24.11.2026 10:03:35
CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde die Kering-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Kering-Aktie bei 710,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Kering-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,408 Kering-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 178,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 251,15 EUR wert. Damit wäre die Investition 74,88 Prozent weniger wert.
Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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