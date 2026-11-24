Vor Jahren in Kering-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Kering-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Kering-Aktie bei 710,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Kering-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,408 Kering-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 178,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 251,15 EUR wert. Damit wäre die Investition 74,88 Prozent weniger wert.

Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at