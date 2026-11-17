Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Kering-Performance im Blick
|
17.11.2026 10:03:25
CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kering-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Kering-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Kering-Aktie an diesem Tag bei 404,30 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Kering-Aktie investiert hat, hat nun 0,247 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 45,73 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 16.11.2026 auf 184,88 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,27 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Kering belief sich zuletzt auf 22,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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