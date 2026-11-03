CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Kering eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Kering-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Kering-Papier an diesem Tag bei 181,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Kering-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,509 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 989,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 179,66 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -1,02 Prozent.

Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at