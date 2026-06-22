CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in LEGRAND-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem LEGRAND-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 87,68 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 114,051 LEGRAND-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.06.2026 gerechnet (151,50 EUR), wäre das Investment nun 17 278,74 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 72,79 Prozent.

LEGRAND wurde am Markt mit 39,60 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at