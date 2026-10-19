LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Lohnendes LEGRAND-Investment?
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19.10.2026 10:04:18
CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das LEGRAND-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 93,88 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,652 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des LEGRAND-Papiers auf 134,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 427,35 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 42,74 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von LEGRAND bezifferte sich zuletzt auf 35,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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