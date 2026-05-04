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WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

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Lohnende LEGRAND-Investition? 04.05.2026 10:03:41

CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen LEGRAND-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das LEGRAND-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das LEGRAND-Papier bei 81,04 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,340 LEGRAND-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 873,15 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Anteils am 30.04.2026 auf 151,80 EUR belief. Damit wäre die Investition um 87,31 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von LEGRAND belief sich jüngst auf 39,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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