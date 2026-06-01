LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Investmentbeispiel
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01.06.2026 10:04:06
CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das LEGRAND-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der LEGRAND-Anteile betrug an diesem Tag 85,60 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hat, hat nun 116,822 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 147,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 248,83 EUR wert. Mit einer Performance von +72,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für LEGRAND eine Börsenbewertung in Höhe von 38,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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