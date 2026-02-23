LEGRAND Aktie

Langfristige Investition 23.02.2026 10:04:23

CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das LEGRAND-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 110,30 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hat, hat nun 0,907 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LEGRAND-Papiers auf 154,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,62 EUR wert. Damit wäre die Investition um 39,62 Prozent gestiegen.

LEGRAND war somit zuletzt am Markt 40,37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

