LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Performance im Blick
|
09.11.2026 10:03:46
CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEGRAND-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das LEGRAND-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,792 Anteilen. Die gehaltenen LEGRAND-Anteile wären am 06.11.2026 1 528,89 EUR wert, da der Schlussstand 129,65 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,89 Prozent angezogen.
LEGRAND war somit zuletzt am Markt 33,99 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|
10:03
|CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEGRAND-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.26
|Ausblick: LEGRAND verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEGRAND-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.10.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: LEGRAND zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.26
|CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.10.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.10.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|131,60
|2,45%