CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEGRAND-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das LEGRAND-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,792 Anteilen. Die gehaltenen LEGRAND-Anteile wären am 06.11.2026 1 528,89 EUR wert, da der Schlussstand 129,65 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,89 Prozent angezogen.

LEGRAND war somit zuletzt am Markt 33,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at