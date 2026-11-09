LEGRAND Aktie

LEGRAND ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 09.11.2026 10:03:46

CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEGRAND-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das LEGRAND-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,792 Anteilen. Die gehaltenen LEGRAND-Anteile wären am 06.11.2026 1 528,89 EUR wert, da der Schlussstand 129,65 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,89 Prozent angezogen.

LEGRAND war somit zuletzt am Markt 33,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO

mehr Nachrichten

Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO

mehr Analysen
03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LEGRAND SA Act. Prov. OPO 131,60 2,45% LEGRAND SA Act. Prov. OPO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen